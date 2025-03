Partito Socialista a Trani, avviato il tesseramento per l'anno 2025

COMUNICATO STAMPA. La sezione tranese delItaliano invita le concittadine ed i concittadini che si riconoscono nei principi e valori socialisti ad aderire alla. Ai tanti che si sono allontanati dalla politica attiva chiediamo di riprendere con noi il cammino interrotto. Nel prossimo fine settimana sarà celebrato, a Napoli, il congresso straordinario nazionale del nostro partito a cui prenderà parte, in veste di delegato, il nostro presidente Avv.Subito dopo daremo avvio ad una serie di incontri al fine di analizzare gli esiti congressuali e condividere il programma del partito in vista delle imminenti competizioni elettorali regionali e comunali.La forza socialista, che ha storicamente contribuito in maniera significativa, attraverso le sue grandi personalità e l'azione politica di queste ultime, alla crescita della nostra nazione e del nostro territorio, dovrà tornare ad essere importante e determinante nell'azione del governo nazionale e di quello della nostra città. Temi fondamentali quali, ad esempio, la mobilità sostenibile e responsabile, le politiche abitative, del lavoro e dello sviluppo economico saranno al centro della nostra agenda.Per tesserarsi ci si potrà rivolgere direttamente presso la sede del partito, sita a Trani in via Umberto 98 – 100 dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00 oppure online al seguente link: https://www.partitosocialista.it/tesseramento-psi/Il segretario cittadino Savino Cormio