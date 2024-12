Il Premio “Mauro de Benedictis” a Sonia Spada e a Emanuele Gargiuolo dell’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio

Si è svolta, venerdì 13 dicembre, presso l'Auditorium dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", l'ottava edizione del Premio all' eccellenza e al talento nello studio, indetto dalla famiglia de Benedictis, con la collaborazione della Sezione FIDAPA di Trani, intitolato alla memoria di Mauro de Benedictis, noto professionista tranese, uomo mite e disponibile, attento e scrupoloso nel lavoro e nei rapporti interpersonali, scomparso dieci anni fa.L'edizione di quest'anno, su proposta del Dirigente scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, condivisa con la Signora Raffaella Facondi de Benedictis, Fondatrice del Premio, è stata associata a un Concorso, destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo, per la realizzazione di lavori sul tema: "La scuola che vorrei. Progettare gli ambienti per il futuro dell'educazione, sostenibili e senza barriere, con le tecniche e gli strumenti dell'arte e delle nuove tecnologie". I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, cimentandosi nella realizzazione di lavori, secondo le tipologie del manufatto di carattere artistico o del prodotto multimediale.L'evento è stato introdotto dai saluti istituzionali del Dirigente scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, a cui è seguito l'intervento dell'Avv. Fabrizio Ferrante, Vicesindaco della Città di Trani, che ha ricordato le doti professionali e umane di Mauro de Benedictis.La Signora Grazia Carbone, che ha portato i saluti della Presidente della Fidapa sezione di Trani, Roberta Ieva, ha sottolineato il valore dell'impegno e l'importanza dello studio per la realizzazione del proprio futuro.Nel corso dell'evento, la Signora Raffaella Facondi de Benedictis ha reso noti i nomi dei due vincitori del concorso, a cui sono state assegnate le borse di studio di 500 euro pro capite donate dalla famiglia de Benedictis: Sonia Spada della classe 3^O ed Emanuele Gargiuolo della classe 3^A, con le seguenti motivazioni:Sonia SpadaPer aver immaginato una scuola con spazi laboratoriali attraverso cui gli alunni possano esprimere la propria creatività e divenire consapevoli dei propri talenti.Emanuele GargiuoloPer aver saputo leggere il passato e ricostruire con cura dei particolari l'edificio storico dove ha sede la sua scuola in una prospettiva caratterizzata dal recupero, dalla valorizzazione e dall'innovazione.La Scuola ha voluto attribuire una menzione speciale a Emma Spagnoletti, della classe 3^B, per aver dato forma, con colori vivaci e intensi, alla sua idea di scuola inclusiva, innovativa e…GREEN.Tutta la comunità scolastica dell'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" si congratula con Sonia, Emanuele ed Emma e ringrazia la famiglia de Benedictis per il messaggio di fiducia nelle nuove generazioni, per la sensibilità, la generosità, l'attenzione al riconoscimento del merito dimostrati, aspetti che, in considerazione del difficile momento storico che la società contemporanea sta vivendo, rappresentano una luce di vivida speranza per i ragazzi e per tutti noi.