Il sogno verso Miss Italia: la tranese Miriana Napolitano vince la fascia Miluna a Nardò

Ogni anno il concorso è sempre più oggetto di discussioni, polemiche, sostenitori e detrattori: ma innegabilmente, per moltissime ragazze, Miss Italia continua a costituire sempre la possibilità di raggiungere un trampolino di lancio prezioso per realizzare i propri sogni.E così il sogno sta prendendo forma per una deliziosa diciannovenne tranese: Miriana Napoletano, studentessa diplomata al liceo delle Scienze Umane, dopo aver superato i casting per Miss Italia, nei giorni scorsi ha preso parte alle selezioni di Nardò nel Salento, vincendo la prestigiosa fascia Miluna.Questo titolo consentirà a Miriana di partecipare alle finali regionali. La giovane tranese, appassionata di ballo, è un'atleta agonista nelle Danze Latine.