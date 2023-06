Il vetro e le sue mille vite: gli alunni del "De Amicis" vincono un premio nazionale

I piccoli alunni della classe IV sez. C del 1 Circolo didattico "De Amicis" di Trani, di cui è dirigente scolastico la dott. Paola Valeria Garbarro, sono stati i vincitori assoluti del progetto innovativo dedicato all'economia circolare del vetro e alla sua sostenibilità, lanciato dal Consorzio per il recupero del Vetro (CoReVe), in collaborazione con H-FARM, che si è concluso ieri a Roncade (TV) con la cerimonia di premiazione ospitata presso l'H-Farm Campus.I ragazzi, che sono stati presenti nella cittadina trevigiana alla cerimonia di consegna del premio, hanno primeggiato nella loro categoria realizzando un interessante video con la tecnica della "stop motion" e le costruzioni Lego, come nel film "Lego – The Movie", sempre in riferimento al ciclo di vita del vetro. Menzione d'onore anche per i lavori svolti dalle classi IV sez. F – G e B.Rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Paese, il progetto nasce per sensibilizzare i più giovani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi, nonché sulle straordinarie potenzialità del vetro, materiale "immortale", in quanto riciclabile infinite volte.Ad aggiudicarsi un montepremi del valore complessivo di 27mila euro per l'acquisto di materiale didattico, istituti scolastici provenienti da tutta Italia, a testimonianza della sensibilità che il tema ricopre nel Paese, tra i più virtuosi a livello europeo, avendo già superato da 3 anni il target UE del 75% fissato per il 2030, con un tasso di riciclo nazionale del 76,6%. Nello specifico sono stati assegnati quattro premi per la Scuola primaria e cinque premi per la Scuola secondaria di Primo Grado, ciascuno del valore di 2.000 euro; per la scuola secondaria di Secondo Grado sono stati invece assegnati due premi, ciascuno del valore di 3.000 euro. Tre infine le menzioni d'onore, ciascuna del valore di 1.000 euro.Cuore dell'iniziativa, il programma di attività che CoReVe ha messo a disposizione degli istituti come supporto per approfondire argomenti legati alla sostenibilità e all'economia circolare vetro: una serie di kit unplugged e digitali, scaricabili gratuitamente, sviluppati per essere utilizzati in autonomia dai docenti per la strutturazione di lezioni dedicate. Un'iniziativa, arricchita anche da uno Startup Lab, sviluppato su un percorso di quattro ore di lezione in presenza durante l'orario scolastico, che ha impegnato i ragazzi nella pianificazione di vere e proprie startup, con l'obiettivo di risolvere problematiche reali legate alla filiera del riciclo del vetro, come ad esempio l'abbandono di bottiglie per strada, fenomeno che molto spesso caratterizza le serate della movida nelle città italiane.I vincitori: Categoria Scuola primaria – classe 3^,4^ e 5^Classe 4^C – 1° Circolo Didattico E. De Amicis TraniMenzione d'onore: Classi 3^F e 3^G – 1° Circolo Didattico E. De Amicis Trani; Classe 3^B – 1° Circolo Didattico E. De Amicis Trani