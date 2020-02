Impianto di biometano, per Gargiuolo «fallimento delle politiche aziendali pubbliche»

Ho sempre creduto e credo fermamente nei valori del lavoro, della concorrenza e del merito, della correttezza e della equità sociale. Credo che le aziende di proprietà pubblica possano e debbano operare con la stessa filosofia e nello stesso modo delle aziende private, fornendo servizi e attivando, di conseguenza, livelli occupazionali.Verificare che un privato ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per realizzare un impianto di compostaggio che avrebbe dovuto realizzare la nostra Amiu mi lascia sconcertato. Il fallimento delle politiche aziendali pubbliche portate avanti nel corso degli ultimi anni dal Sindaco e dai suoi amministratori unici è evidente. Ma devo evidenziare anche la assenza dei nostri ectoplasmatici rappresentanti in Provincia, quei consiglieri comunali tranesi che mi dicono che trascorrano le loro giornate ad Andria e non a Trani.A fare che? Consiglieri comunali emigrati in Provincia pur di avere una propria miserabile visibilità (così la chiamano) ed un ruolo. Dov'erano quando si consumava questo ennesimo tradimento alla nostra città? O non sono consapevoli di quello che accade (e in questo caso non sono degni del mandato elettorale che hanno) oppure hanno girato la testa dall'altra parte (e anche in questo caso non sono degni del mandato elettorale).A cosa serve mandare i propri rappresentanti nelle istituzioni se non a svolgere la funzione di sentinelle a salvaguardia del territorio? Cosa penseranno i cittadini tranesi della vostra inutilità?Come si può recuperare la sfiducia nella cittadinanza che questo comportamento provoca? La coalizione Trani Governa è consapevole di quanto è accaduto e di quanto sta accadendo, e di quanto sia difficile il compito di recuperare l'orgoglio di una città delusa, ma il compito non ci spaventa perché noi partiamo dalla gente, partiamo dal lavoro e dalle capacità dei tranesi per risalire la china.Isoliamo i politici inutili e quelli che hanno tradito la fiducia popolare e voltiamo pagina nella nostra storia. Con affetto e stima.