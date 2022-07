In attesa del crepuscolo per la Superluna " del Cervo" o "dei Temporali"su Trani: stasera la più luminosa del 2022

In verità è più nota come "superluna del cervo" , ma questo secondo appellativo, con la quale i nativi americani l'avevano chiamata perché accompagnava un periodo di abbondanti piogge estive, in questo periodo di siccità ci fa sicuramente più comodo.Del resto votarsi alla Luna è un fatto antico, che ha accompagnato l'uomo da sempre: e allora, sperare anche in Lei che ha quel fascino luminoso, quell' appeal romantico, quel volto che pare sempre ci stia a scrutare, ora sorridente, ora beffardo, talvolta crucciato, non costa nulla: anzi, riempirsi della bellezza che illumina la bellezza di una città come Trani non può che far bene al cuore. E oltre che un un auspicio di pioggia magari si si potrà osare qualche desiderio speciale senza dover aspettare le stelle che cadono.Quella di stasera sarà la terza superluna dell'anno, ma la prima del grandezza: infatti poco prima delle 21, la luna piena al suo sorgere sull'orizzonte apparirà del 7% più grande e più luminosa della media.Ah, doveroso specificare - per i curiosi ma anche per i malpensanti, ma anche per il fatto di essere da ieri nel mezzo di un gossip nazionale celebre come quello del separazione tra Ilary e Totti - la superluna di stasera è più celebre come luna del Cervo non perché i nativi l'associassero a questioni di infedeltà di inizio estate ma per il fatto che i superbi e maestosi animali in questo periodo hanno il palco delle corna più vistoso del solito. Sarà una coincidenza?fotografia di Marcella Signorile