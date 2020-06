In sella ad un motore rubato a Trani un anno fa, fermato un 51enne

A Cerignola, alcune sere fa, i Carabinieri della locale Compagnia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione un 51enne del Burkina Faso. L'uomo è stato sorpreso sulla s.p. 544 da una "gazzella" della Sezione Radiomobile mentre si trovava da solo in sella ad un ciclomotore Piaggio Liberty, sprovvisto di targa. I militari lo hanno quindi bloccato per un controllo ed è emerso che il ciclomotore era stato rubato a Trani un anno fa.Il 51enne, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato associato alla casa circondariale del capoluogo. Il ciclomotore è stato sequestrato per la successiva restituzione al legittimo proprietario.Dall'inizio dell'anno, a Cerignola, i Carabinieri hanno sottoposto a fermo per ricettazione 12 persone e ne hanno denunciate in stato di libertà altre 21. Ammontano a 42 i veicoli recuperati, tra cui autovetture, ciclomotori e trattori.