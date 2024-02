Incidente in via Aldo Moro, due vetture finiscono sul marciapiede

Una si è schiantata contro l'angolo del palazzo, l'altra ha preso in pieno il lampione, entrambe comunque sul marciapiede in corrispondenza di due transiti pedonali: non si conoscono ancora le cause dell'impatto che stamattina ha svegliato alcuni residenti di via Aldo Moro nel tratto dove le due auto hanno perso il controllo. Forse una mancata precedenza, forse una disattenzione, forse una velocità non moderata, accelerata anche dalle condizioni sdrucciolevoli delle basole bagnate dalla pioggia, certo è che le due auto sono finite rovinosamente sul marciapiede e per fortuna, vista l'ora di domenica mattina, in quel momento, su quelle strisce pedonali, non vi transitava nessuno.