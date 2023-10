Incidente su via Istria: un giovane motociclista in codice rosso

Incidente tra via Benedetto Croce e via Istria poco prima della rotonda. Una moto di grossa cilindrata e una Fived Chevrole si sono scontrate per dinamiche che sono in fase di accertamento da parte della Polizia locale.ll traffico è rallentato ma non interrotto grazie all'intervento della polizia locale.Nessuna conseguenza se non un forte spavento per chi era a bordo dell'auto mentre il giovane motociclista è stato condotto in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria ma non sarebbe in pericolo di vita.