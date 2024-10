Incidente su via Corato: tamponata un' ambulanza da un furgone

Intorno alle 19:00 una ambulanza di Trani soccorso sarebbe stata tamponata da un furgone di trasporto merci su via Corato all'incrocio con via di Villa Friuli. I mezzi procedevano in direzione di Corato. Sul posto intervenuta un' ambulanza del 118 - anche se pare non ci siamo feriti gravi - oltre a Carabinieri e vigili urbani che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente oltre a regolare la circolazione, rallentata in entrambe le direzioni.