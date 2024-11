Incidente su via Malcangi tra due auto, feriti lievi

Sono intervenute due volanti della Polizia di Stato e un mezzo del 118 ieri sera su via Malcangi in direzione Bisceglie poco prima dell'incrocio con via bonomo. Un tamponamento tra due vetture di media cilindrata avrebbe provocato, pare, solo luevi conseguenze su passeggeri e conducenti ma tanto spavento. Via Malcangi specie nelle ore serali è teatro continuo di sinistri.