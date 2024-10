Incidente tra due auto sulla rotatoria tra via Falcone e via Borsellino

Non sarebbe ferito gravemente Il conducente di una delle auto coinvolte nell'incidente avvenuto questa mattina a Trani all'altezza della rotatoria che unisce via Falcone a via Borsellino. Un mezzo del 118 è intervenuto prontamente sul posto insieme alle forze dell'ordine che stanno accertando le cause dell'incidente, che sembrerebbe, dalle prime testimonianze possa essere avvenuto a causa di una mancata precedenza.