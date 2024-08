"Inferno e Pandemia", successo per lo spettacolo dell’associazione Il Cielo di Carta

Una bella serata di partecipazione ai giardini dell'ex Ospedaletto per "Inferno e Pandemia", lo spettacolo dell'Associazione Il Cielo di Carta, nonostante il rischio annunciato della pioggia. Una rivisitazione di alcuni Canti della Divina Commedia ha permesso agli attori, attraverso i versi del Sommo Poeta, di accompagnare gli spettatori verso un'acuta introspezione sul tema della sostenibilità ambientale. A seguire, una sessione di pratica filosofica con la Dott.ssa Elena Ventura dell'Associazione Metabolè, key-partner dell'iniziativa, in cui si è discusso di etica della cura.«L'idea – ha raccontato la regista Annamaria Di Pinto - nasce durante la pandemia. Stando a casa, decisi di approfondire la Divina Commedia e nacque così il nesso tra l'Inferno dantesco e la crisi climatica. Gli scienziati ci dicono che stiamo rischiando di arrivare ad un punto di non ritorno, vogliamo e dobbiamo evitare che questo accada. Il teatro può aiutarci a riflettere, a porci delle domande e può, quindi, favorire un cambiamento sociale positivo nella direzione della sostenibilità».«Il seminario permanente di filosofia sulla crisi ecologica – ha spiegato la Dott.ssa Elena Ventura - è stato voluto fortemente dal Professor Marzocca, punta a riunire periodicamente le migliori energie intellettuali del territorio per discutere del cambiamento climatico e cercare di individuare insieme possibili soluzioni».La rassegna teatrale prosegue, con alle spalle già un primo importante successo.