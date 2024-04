Insediato il Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

All'esito della tornata elettorale tenutasi il 12 e il 13 marzo scorso, il 4 aprile si è insediato il neo-eletto Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trani, procedendo così alla elezione delle cariche regolamentari previste.Questa la composizione del detto Comitato per il quadriennio 2024-2027:Avv. Domenico Facchini - Presidente (Molfetta)Avv. Alessandra Inchingolo - Vicepresidente (Andria)Avv. Gianluca Nenna - Segretario (Trani)Avv. Lara Luigia Lamesta - Componente (Canosa di Puglia)Avv. Maria Teresa Leone - Componente (Trani), Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Trani designata dal Consiglio all'interno del ComitatoAvv. Palma Nardiello - Componente (Barletta)Avv. Salvatore Romanelli - Componente (Trani)Avv. Roberta Schiralli - Componente (Trani)Avv. Maria Teresa Stefania Solofrizzo - Componente (Barletta)In applicazione della normativa nazionale ed europea il Comitato per le Pari Opportunità promuove le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e nel qualificazione professionale; previene, contrasta e rimuove i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti, di diritto e di fatto, la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense.La riunione di insediamento è stata pure una prima occasione per discutere su quanto realizzato negli anni precedenti e per confrontarsi, guardando al futuro a partire dal presente, su quanto ancora a realizzarsi al servizio della comunità forense circondariale per una ancor più efficace promozione delle pari opportunità e, dunque, per contribuire alla costruzione di una comunità che sappia ancor più mettere al centro la persona e il rispetto della dignità umana, e tanto anche proseguendo nella collaborazione con le altre Istituzioni (professionali e non) del territorio.