Ordine degli Avvocati, disposto l'uso obbligatorio della mascherina

L'avvocato Tullio Bertolino, nella qualità di presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, di presidente pro tempore della Fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Trani e di coordinatore pro tempore dell'Organismo di Mediazione del Foro di Trani, visto il crescente numero di contagi giornaliero da Covid-19 che interessa l'intero territorio nazionale e, in particolare, quello circondariale, al fine di evitare il rischio di un contagio in tutti gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Fondazione-Scuola Forense e dell'Organismo di mediazione ha disposto l'uso obbligatorio della mascherina a carico di chiunque dovesse lavorare, sostare e transitare nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Fondazione – Scuola Forense e dell'Organismo di mediazione, anche per soli pochi istanti, indipendentemente dalla possibilità di mantenere il distanziamento sociale o dall'uso di altri DPI.