Insieme contro ľinciviltà: l'iniziativa Scout su Trani in Parco di Via delle Tufare

Ancora una volta si torna a parlare di parco di via delle Tufare, questa volta però, a denunciare gli atti vandalici, non sono state solo le segnalazioni dei cittadini, ma una vera e propria manifestazione degli scout locali.Il parco, che è stato più di una volta al centro di polemiche per le sue condizioni dovute ad inciviltà e mancati interventi, è stato teatro di una mostra/manifestazione "reazione" di un gruppo di scout locali.A spiegare, ai nostri microfoni, ľintento dell'evento è stato Francesco Cozzoli, uno dei capi gruppo scout:" Si vuole comunicare alla società quanto sia importante valorizzare e proteggere tutto ciò che "noi" come società abbiamo... tutti i nostri spazi, così da lasciarli fruibili alla società".Emerge il forte desiderio di coinvolgere tutti, nessuno escluso:"Vorremmo che dal bambino all'anziano tutti possano fruire dei beni collettivi".Il gruppo, tra le varie attività, ha posto nei dintorni della Statuta della Madonna una serie di guanti, simbolo della mano "mozzata" alla statua da qualche vandalo.Un messaggio che è necessario arrivi non solo alla collettività stessa: "Ci aspettiamo che con questa nostra denuncia arrivi un messaggio anche all'amministrazione... non si deve permette al bullo e al vandalo di turno di deturpare i nostri spazzi"."Abbiamo avuto contatti con ľAssessore Di Lernia, una vicepreside della Bovio e con gli stessi vigli urbani, che ci hanno chiesto espressamente di denunciare tali atti."Alla nostra domanda "ci saranno altre iniziative simili?" Il Capo gruppo ci risponde così:"Speriamo di sì, siamo disposti a collaborare e ripetere tali iniziative. La nostra utopia è che questa mostra crei un massimo risultato. Sarà il lavoro di squadra a fare la differenza".Ľaugurio è che questo lavoro di squadra per proteggere e preservare gli spazi della scout si realizzi a pieno: tanto dal lato dei cittadini che da quello amministrativo.