Installato un campionatore d'aria nella zona di contrada Monachelle

Proseguono le attività di controllo e monitoraggio nell'area di contrada Monachelle dove da un mese è ripresa l'attività di combustione all'interno di un sito privato dismesso. Dopo gli ultimi sopralluoghi condotti da Comune, Arpa ed Asl, questa mattina è stato installato nelle vicinanze dell'area un campionatore d'aria ad alto volume, concepito per fornire un campionamento affidabile e di alta qualità garantendo risultati sicuri e una perdita minima di dati.Il campionatore consentirà di determinare la presenza nell'aria di microinquinanti organici. La finalità è capire eventuali ricadute della cava rispetto ai primi recettori sensibili nelle vicinanze. L'attività è stata condotta da funzionari tecnici dell'Arpa e da personale della Polizia Locale di Trani.Nei prossimi giorni è in programma un ulteriore sopralluogo con i tecnici comunali e quelli di AMET per individuare il posizionamento di un veicolo mobile per il monitoraggio dell'aria stavolta in territorio cittadino, nei pressi della scuola Bovio, su corso Imbriani.