Istituzione brand Costa Sveva: presto incontro tra regione e comuni

L'istituzione del "brand territoriale" Costa Sveva è una delle notizie più rilevanti di questo fine anno ed è destinata ad alimentare il dibattito politico dei prossimi mesi. La questione interessaperchè inclusa nel raggruppamento di comuni che non sarà più accostabile al Nord Barese; inoltre proprio Trani era stata sede dell', che precedentemente si era occupata di promuovere una visione identitaria del territorio in quel caso individuato comeper il rapporto storico con. Retaggio oggi richiamato anche in questa nuova proposta. Di seguito il comunicato stampa del Capogruppo in consiglio regionale del movimento "Con Emiliano"intervenuto sulla questione:"È essenziale chiarire la natura del marchio '', istituito attraverso un emendamento nell'ultimo consiglio regionale con l'obiettivo di creare una nuova identità per le città precedentemente denominate ''. L'emendamento, oggetto di discussione, prevede l'istituzione del brand territoriale 'Costa Sveva' associato ai comuni di. Nonostante la sua concezione sia basata su buoni propositi, condivisi dal consiglio regionale, miranti a unificare la visione del territorio pugliese e a promuoverlo attraverso la collaborazione tra gli enti,dal cambiamento identitario.Per questo motivo, mi sono assunto personalmente la responsabilità di approfondire la questione, concordando nell'immediato post feste, con l'assessore regionale al turismo,, un incontro chiarificatore al quale parteciperanno gli amministratori del territorio interessato, cominciando dai tre assessori al turismo di Barletta, Andria e Trani. L'obiettivo di tale incontro sarà discutere dellaper gli ambiti territoriali del turismo con l'obiettivo di trovare una soluzione che sia la più idonea, effettivamente condivisa e condivisibile da tutte le parti in causa. Una soluzione che abbia, infine, un valore istituzionale piuttosto che meramente mediatico."