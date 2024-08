Trani e "Il silenzio degli Info point"

Della situazione di "stallo" in cui giacciono i punti di informazione locale, quello in piazza Trieste ed in Piazza delle Repubblica, se ne è già parlato.Una situazione disdicevole che certo si può dire "macchi" ľimmagine "turistica" della città "turistica" che è, (o che dovrebbe essere), Trani.Due punti informazione, entrambi con le serrande abbassate, in Piazza Trieste dal 2022, mentre per il Chiosco ottocentesco dallo scorso anno. Questa la situazione descritta, alla quale si sono aggiunte recentemente le lamentele di alcuni turisti:"Mancano quei punti fermi per le informazioni che mi duole dire aver incontrato invece in altre città, a volte ľonline non riporta informazioni aggiornate o addirittura non parla di problemi in merito ai luoghi, che invece una persona addetta ed "umana" potrebbe segnalare con più attenzione ed empatia". Così una turista, che, con la sua testimonianza, è capace anche di porre in evidenza sia la "mancanza" rispetto ad altre città limitrofe, oltre al problema dell'aggiornamento continuo dei portali online che, in caso di assenza, potrebbe creare disagi.Ci parla poi dello stesso problema anche un turista più anziano: "Ormai me la cavo con ľonline ma non può bastare ne supplire il contatto diretto. Parlare con un operatore umano, meglio ancora se della città, è decisamente più utile e accurata come cosa. Soprattutto alla mia età, quando è facile incasinarsi con tutti questi link" ci dice il signore.Un messaggio che pone ľaccento anche sui potenziali disagi che potrebbero vivere turisti più anziani in tale condizione.Tra ľaltro emergerebbe la necessità di punti informazione più vicini a potenziali luoghi di arrivo per i turisti. Esempio potrebbe essere posizionarne uno nella, purtroppo distrutta, Piazza Gradenigo, da sempre luogo di arrivo di Bus, oppure ripristinando tempestivamente il chiosco di Piazza della repubblica.Si può dire che le soluzioni non manchino, ma, come purtroppo è già accaduto, si pecca sulla loro applicazione. Ľonline non basta più, e ľinfo point per il turismo è e sarà sempre un elemento basilare per il suo funzionamento. Ľaugurio è che si giunga presto ad un ripristino dei punti informazione, così da agevolare i turisti e arricchire ľimmagine turistica della città.