La delegazione AFS Thailandia a Trani incontra l’Associazione Intercultura: dialogo tra culture in una città simbolo

In un momento storico segnato da tensioni internazionali, la visita della delegazione si distingue per la sua rilevanza. Oltre a promuovere il dialogo interculturale, l'incontro ha scelto una sede altamente simbolica: Trani, città che per secoli è stata un crocevia tra Oriente e Occidente, è stato un esempio di apertura e convivenza pacifica tra popoli.Proprio qui sono nati gli Statuti Marittimi nel 1603, tra i primi codici legislativi marittimi in Europa, regolamentando i commerci e favorendo il dialogo tra cristiani, bizantini, musulmani e mercanti di ogni provenienza. Oggi, questo spirito di scambio si riflette nella missione di AFS e Intercultura: formare giovani che sappiano aprirsi a nuove esperienze culturali e che diventino cittadini attivi e consapevoli.L'incontro rappresenta un'importante occasione per annunciare nuove opportunità per i giovani interessati a vivere un'esperienza di scambio culturale o di ospitalità. Infatti, sono aperte le iscrizioni di partecipazione al concorso per i programmi di Intercultura grazie al quale, numerosi studenti italiani avranno la possibilità di partecipare a programmi di studio all'estero, diventando protagonisti.Sono previste borse di studio destinate a studenti meritevoli, messe a disposizione anche da aziende del territorio, che rappresentano una grande opportunità per i giovani di aprirsi al mondo e diventare cittadini globali, pronti a fare la differenza nelle nostre comunità, rimarca come l''educazione interculturale rappresenti una delle chiavi per costruire un futuro di pace e collaborazione. I programmi di Intercultura non solo arricchiscono i giovani dal punto di vista personale e accademico, ma li preparano a essere cittadini attivi, capaci di affrontare le sfide globali con empatia e comprensione.Con il concorso in scadenza il 10 novembre e le borse di studio disponibili, l'invito è rivolto ai giovani che desiderano vivere un'esperienza di scambio interculturale e diventare ambasciatori della propria cultura nel mondo.