Italia in Comune: "Siamo una forza indipendente del centro sinistra"

Riportiamo il comunicato stampa da parte del coordinamento di Italia in Comune di TraniIn momenti come questi, nei quali e' in atto un grande sforzo da parte di alcune forze politiche nazionali e locali per costruire una casa comune, in chiave moderata, europeista ed antisovranista, non senza sorpresa apprendiamo dal comunicato del gruppo consiliare tranese di "sud al centro" di una mancanza di interlocuzione fra il coordinatore cittadino ed i consiglieri comunali, tale da far scaturire la necessita', da parte di questi ultimi, di precisare che non ci sara' una "fusione tra i gruppi consiliari a livello cittadino". E' per noi superfluo rimarcare che tale ipotesi non è mai stata neanche lontanamente ipotizzata.Il patto federativo, per Italia in Comune, rappresenta uno strumento politico di condivisione di idee e di programmi, al fine di rafforzare l'azione di due delle forze civiche più attive in ambito regionale.Italia in Comune e' e restera' una forza politica autonoma ed indipendente del centrosinistra, che portera' avanti le proprie idee ed i propri valori, ponendo innanzi ai propri interessi quelli delle proprie comunita'.Il coordinamento di Italia in Comune di Trani.