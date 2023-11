Italia Viva, Tommaso Laurora alla guida del gruppo composto da 4 consiglieri ed un assessore

Battesimo del fuoco per una nuova compagine politica a Trani. Italia Viva si presenta alla città con una nutrita pattuglia di rappresentanti istituzionali che hanno aderito al progetto.A guidare la nuova compagine politica il Consigliere Comunale, Vice Presidente Regionale di Italia Viva, che ha portato in dote un pacchetto istituzionale composto da altri 3 consiglieri comunali,eded un assessore,. Presente per dimostrare l'attenzione della dirigenza nazionale di Italia Viva l'ex Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, arrivata per l'occasione a Trani presso l'auditorium di San Luigi.Una importante presenza all'interno dell'amministrazione di centro sinistra alla guida della città di Trani che va in parte a bilanciare il peso delle altre forze politiche presenti tra i banchi della maggioranza in consiglio comunale.