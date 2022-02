Via Bari, Laurora: «Apertura rimandata per la realizzazione di una mini rotatoria su corso don Luigi Sturzo»

«Da circa tre mesi sono stati completati i lavori di allargamento di via Bari. L'allargamento di via Bari, che rende la strada a doppio senso di marcia, è frutto della dovuta cessione gratuita per opera di urbanizzazione primaria, ed e' stato realizzato dalla impresa privata lottizzante a scomputo degli oneri di costruzione». A parlare è il consigliere comunale, Tommaso Laurora.«I lavori della nuova configurazione di via Bari sono completati ormai da quasi tre mesi, e tutto il quartiere si chiede come mai la strada non venga aperta alla pubblica circolazione, ma risulti ancora inspiegabilmente parzialmente recintata. Sono residente nel quartiere e dunque parecchi concittadini mi hanno chiesto quale sia il problema ostativo, lamentandosi anche della mancanza di informazione da parte della amministrazione.Ad onor del vero, basterebbero almeno dei manifesti comunali informativi, posti sulle recinzioni, per indicare la data della apertura della strada. Ad ogni buon conto ho appreso dagli uffici preposti che l'apertura della strada non è ancora avvenuta in quanto rimandata e vincolata alla realizzazione di una (mini)rotatoria su corso Don Luigi Sturzo. Si tratterebbe di un lavoro aggiuntivo, non previsto in lottizzazione, commissionato alla stessa ditta privata, il cui finanziamento pare sia in itinere. Il motivo della (mini)rotatoria, a quanto pare, sarebbe la tutela e sicurezza della circolazione veicolare. In tutta onestà non ravvedo alcuna pericolosità particolare nella intersezione fra corso Don Luigi Sturzo e via Bari, incrocio del tutto simile a decine di altri incroci del nostro tessuto viario.Ma tant'è, così vanno le cose della amministrazione, fra mancanza di informazione e mancata programmazione: i lavori di realizzazione dell'allargamento si sono effettuati subito dopo l'estate del 2021, e quindi la decisione di realizzare la (mini)rotatoria si sarebbe potuto prenderla per tempo. Fosse per me avrei già dato indicazione per l'apertura della via Bari così com'è, ma ad ognuno il suo, sempre con la solita raccomandazione: datevi da fare!».