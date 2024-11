L'8 dicembre il "Treno del sorriso" raccoglie giocattoli nuovi per i bimbi ammalati

L'8 dicembre a Trani, in occasione della festa dell'Immacolata, che segna tradizionalmente l'inizio delle feste di Natale, sarà un giorno di gioia e condivisione particolarmente speciale perché la associazione di Clownterapia "Il Treno del Sorriso – OdV ETS" organizza per l'ottavo anno consecutivo una raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e di altri reparti pediatrici."È bellissimo vedere come sempre più associazioni, scuole, Onlus, famiglie stiano aderendo al nostro appello, a riprova del fatto che la nostra azione, che è quella semplicemente di portare il sorriso nella maniera più adatta e con gli strumenti opportuni ai bambini ammalati, soprattutto riscontra la fiducia ormai diffusa della cittadinanza": così Beatrice Brullo, Presidente dell'associazione.L'invito è a portare in Piazza Plebiscito (zona antistante la Villa Comunale) giocattoli nuovi, libri, materiale idoneo a colorare, dipingere, creare per bambini, ragazzi e ragazze. E giocattoli di un tempo come automobiline bambole ma anche giochi elettronici, giochi di società tutto quanto possa dare ai bambini la dimensione di una normalità che si spera al più presto possa essere davvero raggiunta. Tutto ciò che viene portato è necessario che sia nuovo e sigillato.