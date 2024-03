Tante storie di donne alla Locanda del Giullare: di solidarietà, coraggio, tenacia e rinascite

È stata una bella serata, quella dell' 8 marzo,nella Locanda del Giullare, per la quale la "brigata" è stata costretta a inventare ogni spazio possibile nella sala visto la grande partecipazione. Sul piccolo palco, quel palco dove i ragazzi si esibiscono nelle loro adorabili e divertenti performance artistiche,ha introdotto tante storie di donne, donne che agiscono sul territorio in maniera attiva, con passione e impegno autentici in strade che sono diventate vere e proprie ragioni di vita. A partire da daeche non solo hanno raccontato la genesi del centroma anche il modo in cui queste realtà accolgono la solitudine e le richieste di aiuto di tante donne. continuando poi conquanto la sua attività di educatrice continui a essere alla base del suo lavoro in politica, una strada inaspettata e della quale anche in maniera divertente ha raccontato il suo ingresso; un ingresso che invece, come ha sottolineato l'assessore ai Servizi Sociali del comune di Bisceglieè sempre stato nel suo DNA , militante sin da giovanissima nelle file del suo partito e ormai da tempo attiva amministratrice della Città anche come assessore alle Pari opportunità. Ma ancora le esperienze delle due Chef della locanda del giullare,che hanno condiviso il senso profondo dell'essere parte di un progetto così prezioso e che offre a tanti giovani nuove prospettive di vita e altrimenti non avrebbero avuto: evidenti, tali prospettive e opportunità, nell'entusiasmo di due delle due meravigliosoe giovani assunte in Locanda,che ha condito tutta la manifestazione di abbracci, simpatia e autentica gioia (e tanti complimenti a tutte le ospiti presenti a cui hanno consegnato piantine fiorite). Toccanti gli interventi diostetrica nell'ospedale di Bisceglie che ha testimoniato quanto l'azione dei consultori sia un punto di riferimento importante per tante donne - e tante donne sole, in particolare ; e poi quella di: di quanto la sua esperienza di mamma di un bambino autistico sia diventata poi occasione per tante famiglie e tanti altri bambini, di quanto la forza che ci si trova ad avere per se stessi diventa forza e punto di riferimento per una comunità intera. Fuori programma il siparietto tra due amiche e colleghe, propriodopo aver raccontato il suo percorso da giovane calciatrice e giornalista "storica" della Gazzetta dello Sport e della Gazzetta del Mezzogiorno e, di recente di assessore alle Culture e alla lotta alle violenze sulle donne - a cui probabilmente l'intera serata è stata dedicata - ha rovesciato i ruoli chiedendo a Stefania di raccontare la sua esperienza di vita, del coraggio di intraprendere nuove strade come salti nel buio e del suo entusiasmo, nel ritorno a Trani, nella promozione della bellezza e del valore della sua Città.Valore celebrato da tutte queste storie di donne e poi festeggiato con un magnifico buffet mediterraneo offerto a tutti i partecipanti in un'atmosfera, quella del Giullare, serena, lieta, accogliente.