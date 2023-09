L'artista Michele Rocchitelli dona dipinto al Comando Provinciale Carabinieri della Bat

Michele Roccotelli, classe 1946, originario di Minervino Murge (BT), è docente – ora in pensione – di discipline pittoriche e padre di un Sottufficiale dell'Arma in servizio nella Provincia di Potenza, ha cominciato a esporre nel 1968 e da allora ha allestito numerose mostre nelle più importanti città italiane ed estere: è presente in prestigiose rassegne nazionali e fiere d'arte contemporanea, a tutte le edizioni dell'Expo-Arte di Bari, sempre ospitato da prestigiose gallerie italiane, nonché in Biennali d'arte ed è stato più volte insignito di importanti premi.



Nella circostanza odierna l'artista ha inteso donare al Comando Provinciale dell'Arma nella BAT – nelle mani del Comandante provinciale Colonnello Alessandro Andrei, ormai prossimo a lasciare il comando – un'opera su tela dal titolo "Chromatic Synthesys", dove, con la tecnica della pittura materica, sintetizza magistralmente elementi architettonici e valori culturali, raffigurando in primo piano la "lucerna" – il tradizionale cappello del carabiniere con pennacchio rosso e blu – dietro al quale spiccano sullo sfondo i simboli storici e architettonici che identificano i tre capoluoghi della BAT: Castel del Monte per Andria, il Castello federiciano di Barletta e il Duomo di Trani.



L'opera –spontaneamente donata dall'artista, quale cittadino della BAT, al Comando provinciale istituito il 27 luglio 2021 contestualmente agli altri presìdi provinciali delle Forze di polizia – testimonia lo stretto e particolare legame tra questo territorio e l'Arma che, da sempre, vive tra la gente, ne condivide le apprensioni, ma ne coglie anche i desideri più positivi, attraverso un intenso scambio di relazioni umane, che danno senso allo stretto rapporto che unisce i Carabinieri e le comunità loro affidate.

Questa mattina, in Trani, presso la Caserma "Brigadiere M.A.V.M. Antonio CEZZA", sede del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani l'artista Michele Roccotelli ha consegnato ai Carabinieri una propria opera, raffigurante i simboli principali dei tre centri capoluoghi di Provincia, che verrà esposta nella sala riunioni della struttura.