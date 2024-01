L'associazione Cta compie 35 anni

«L'Associazione CTA compie orgogliosamente 35 anni, che rappresentano l'età della maturità ma anche del desiderio di non sottrarsi alle nuove sfide del nostro tempo. Dobbiamo guardare il futuro dritto negli occhi. Solo così possiamo sperare di far prevalere l'ottimismo. Abbiamo superato i momenti di difficoltà con grande dignità e capacità, supportando le piccole e medie imprese, che con grandi sacrifici, hanno continuato e continuano ad investire, ad innovarsi e creare nuova occupazione. Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle giovani imprenditrici e imprenditori. Lo so che è complesso, ma siamo pronti a raccogliere questa sfida. Deve partire un nuovo corso, con una riorganizzazione interna. ampliando i servizi sempre più innovativi, coinvolgendo tutti gli iscritti che devono sentirsi "protagonisti". Auguri con futuro»: lo dichiara in una nota, Michele De Marinis presidente CTA.