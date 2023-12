Barba e capelli per oltre sessant'anni anni, Michele Frisari saluta e va in pensione

Il 31 dicembre chiude il salone in via Baldassarre



La storia lavorativa di Michele Frisari ha inizio dai primi anni Sessanta quando, ancora bambino, Michele inizia a frequentare il salone di suo padre Nicola, situato prima in via Ognissanti e successivamente nella storica sede di via Zanardelli 39 (angolo via bellini) dove apprende l'arte e si forma.



Nel 1977 diventa titolare dell'attività restando nella stessa sede per quasi 25 anni e dove inizia a maneggiare gli attrezzi del mestiere anche sui figlio Carlo.



Nel frattempo però via Zanardelli si trasforma in una strada pedonale, i locali residenziali lasciano posto a quelli notturni, e il movimento si sposta nella fascia serale.



Di conseguenza nel 2001 decide di trasferire le attività nella vicina via Baldassarre. Conosciuto e ben voluto da tutti, grazie al suo spirito allegro e socievole, dopo ben oltre sessant'anni di permanenza nella stessa zona, all'età di quasi 73 anni saluta il lavoro e quel quartiere di Trani che in fondo è stato la sua casa!

Per oltre sessant'anni Michele Frisari non si è mai fermato: fin dalla più tenera età fa barba, shampoo e capelli ai suoi affezionatissimi clienti tranesi. Ora, però, sta per chiudere la sua attività in via Baldassarre 8, punto di riferimento di un intero quartiere: l'ultimo giorno di apertura sarà il 31 dicembre. Perché "tutto ha un inizio e tutto ha una fine", riprendendo una massima della filosofia buddista.