Decenni di lavoro e passione nella premiazione delle Attività Storiche di Trani

leri la salaè diventata per poco più di un'ora un prezioso scrigno di emozione, ricordi, di storie che costituiscono poi parte del tessuto più autentico della città. Sono state premiate, infatti,- ben di più in alcuni casi - con il "Riconoscimento Attività Storiche" (con l'iscrizione all'albo regionale sulla base L. Reg.n.30/2021) che ha previsto la consegna di targhe e attestati da esporre all'esterno o sulle vetrine dei propri negozi e della bellissima riproduzione anastatica .di una guida turistica industriale e commerciale della città di Trani edita nel 1946, recuperata dall'Associazione Trani Nostra e, appunto, ripubblicata a cura della Confesercenti.I premi sono stati consegnati in una atmosfera di amicizia e autentica condivisione di comunità ai titolari delle attività, ai loro eredi o addirittura a interi nuclei familiari, che ne hanno costituito spesso l'essenza della longevità. Le consegne sono avvenute da parte del- dichiaratosi orgoglioso di poter presenziare a un momento così importante di celebrazione della forza produttiva coraggiosa e tenace della Città - di, assessore alle attività produttive del Comune di Trani e diquest'ultimo a capo di una squadra, (il cat, Società di Servizi di Confesercenti), che con fatica e impegno sta portando avanti questa attività di promozione e sostegno delle attività commerciali del territorio. "Non è infatti una semplice consegna di attestati di merito questa cerimonia - spiega Landriscina - ma un momento importante di un percorso che Confesercenti provinciale sta portando avanti per favorire le attività del territorio, creando una rete che ha come elemento comune la professionalità tramandata e fidelizzata nel tempo, quella che ha dimostrato di saper fronteggiare momenti difficili e di sapersi evolvere con il cambiamento dei tempi, a tal punto da costituire radici vitali della economia della nostra Città".Franca Greco 1971Le VoyagerEdicola UlissePanificio Sant'AntonioZitoli fotografi da generazioniProfumeria PiccinniEdward donnaEdward uomoFerramenta Di RuvoMirellaCalzaturificio BarracchiaCartolibreria RizziCornici d'arte Matteo TedeschiLa FiorenteA questa prima cerimonia ne seguiranno altre - ha aggiunto Landriscina - e le aziende che rispondono ai requisiti indicati, tra i quali la permanenza in una stessa sede per più di 30 anni tale da creare una identificabilità del luogo con l'attività, potranno entrare a far parte di questo circuito che è dunque insieme storico, economico e produttivo - di nuove possibilità per tutti, per l'intera Comunità".