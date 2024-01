Il Movimento Federalista sezione Trani rinnova le cariche per l'anno 2024

La sezione di Trani dell'MFE rinnova le cariche per l'anno 2024. Il Movimento Federalista Europeo è una organizzazione fondata nel 1946 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con l'obiettivo di promuovere l'integrazione degli Stati europei attraverso la creazione di una Federazione Europea. Gli attivisti del Movimento lavorano per superare le divisioni nazionali sostenendo l'istituzione di un governo federale europeo, l'adozione di una Costituzione europea e un maggiore coordinamento politico ed economico tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Sul piano della lotta politica l'MFE persegue l'obiettivo di un'Europa unita e federale attraverso una strategia alternativa alla conquista del potere politico nazionale tipico dei partiti tradizionali. Il Movimento Federalista Europeo vede nell'attivismo, nelle campagne di sensibilizzazione e nelle iniziative culturali il fulcro della propria attività politica.La sezione di Trani si ispira ai medesimi principi. Il 2024 si è aperto con il rinnovo delle cariche che ha visto la nomina del dott. Antonio Notarpietro a segretario e di Giuseppe Laurora a tesoriere della sezione. I membri del Direttivo sono Vincenzo Posa; Umberto Di Bari; Raffaele Mario Landriscina; Pietro Mainolfi; Gianni De Iuliis; Gianfranco Matichecchia; Pietro Rutigliano; Savino Leonetti; Antonio Nugnes.La sezione di Trani è attiva sul territorio da ottobre 2021. Tra le attività più importanti di cui si è fatta promotrice si ricordano: la rassegna cinematografica "L'Europa e il cinema"; la conferenza "Il PNRR e le implicazioni sul Meridione"; il convegno "Guerra… e pace?" sul conflitto tra Russia e Ucraina tenutosi a giugno 2022, che ha visto la partecipazione del prof. Luciano Canfora; l'"Ufficio del dibattito", un congresso di respiro nazionale sui grandi temi del federalismo.«La Federazione Europea è sempre più vicina» sostiene il nuovo segretario Antonio Notarpietro: «Il 2023 si è chiuso con l'approvazione da parte del Parlamento Europeo della Riforma dei Trattati UE, che va nella direzione di una maggiore unità tra gli Stati membri. Il prossimo giugno saremo chiamati alle urne per votare i nostri rappresentanti europei. La sezione di Trani si pone l'obiettivo di far comprendere quanto sia impattante sulle nostre vite l'attività politica dell'UE. Tuttavia, non mancherà uno sguardo alla realtà cittadina con la realizzazione di iniziative culturali in sinergia con le altre associazioni del territorio».Infine, si ricorda che è aperto il tesseramento per aderire al MFE – Sezione di Trani. È sufficiente contattare il segretario o il tesoriere o uno qualsiasi dei membri del Direttivo tranese. Si può fare riferimento al seguente cell 3404168022 o ai seguenti link:https://www.instagram.com/mfetrani/https://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeoTrani.