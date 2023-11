L'associazione Lacarvella organizza la mostra di Natale "Spazio per una vita felice"

L'associazione Lacarvella e in collaborazione con il duo creativo "Jane & Francesca Art" organizzano mostre di Natale "Spazio per una vita felice: Abiti, Dipinti, Tessili per la casa e Foulard" a cura di Yana Chebotova e Francesca Fiore dal 25 novembre al 6 gennaio presso il centro culturale "Lacarvella" in via Mausoleo 25 Trani. Ingresso gratuito.L'idea è quella di utilizzare l'arte (dipinti), l'artigianato (tessili per la casa) e la moda (vestiti) per creare un ambiente armonioso e aiutare a ripristinare e rafforzare la salute mentale, armonizzando tutti gli aspetti della vita.Biografia di Yana Chebotova: Nata in Ucraina, laureata all'Accademia di Design e Arti di Kharkov, Professore presso l'Università Pedagogica Nazionale, Dipartimento di Design, Dottoressa in Psicologia, e arte terapeuta. Artista, partecipante a mostre internazionali a New York, Parigi, Londra, Bratislava, ecc.Biografia di Francesca Fiore: Nata in Ucraina, laureata presso l'Università Nazionale di Kharkov Dipartimento Biochimica e Biologia Molecolare e l'Università Pedagogica Nazionale Dipartimento di Design, Dottoressa in Biochimica. Designer, artista della Fibra, partecipante a mostre internazionali in Russia, Svizzera, Ucraina, Israele, ecc.La manifestazione gode del patrocinio gratuito. Altro nel locandina c'è un logo di l'Università Pedagogica Nazionale di Kharkov, di duo creativo "Jane & Francesca Art.