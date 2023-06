L’associazione “Lacarvella” torna ad accogliere gli artisti

Riaperta la storica sede di Via Mausoleo, 23 anni di attività ininterrotti

Ritorna ad accogliere artisti da tutta Italia la storica sede dell'associazione "Lacarvella".

Da più di venti anni di attività l'associazione si occupa di promuovere eventi, stimolati dalla sensibilità creatrice di Antonio Russo, che già dagli inizi del 2000 ha iniziato a promuovere ogni forma di arte, attraverso esposizioni, dialoghi ed incontri che hanno attirato opere da tutta Italia e anche dall'estero.

Un percorso, quello de "Lacarvella", riconosciuto ufficialmente anche dalle istituzioni locali, che già nel 2020 al gruppo e al suo promotore hanno voluto riconoscere una civica benemerenza, plastica dimostrazione dell'impegno sul territorio.

"Lacarvella non si è mai fermata - ha dichiarato Antonio Russo, Vicepresidente dell'associazione - e dal 2000, nonostante un piccolo periodo di rallentamento delle attività continuiamo ininterrottamente a promuovere arte in tutta la regione e in tutto il paese.

La riapertura - spiega il presidente dell'associazione Alessandro Porcelluzzi - rappresenta un collegamento con realtà nazionali e internazionali, creando idealmente un fil Rouge con quanto già svolto in oltre 20 anni di attività, dedicando l'evento alla memoria di altri artisti scomparsi.

Presenti alla cerimonia che si è tenuta in Via Mausoleo, 23, associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il vicesindaco Fabrizio Ferrante che ha rimarcato il forte radicamento sul territorio de "Lacarvella" e di come questa sia ormai un punto di riferimento nel mondo artistico.