L'associazione Nicholas De Santis consegna 30 pacchi alimentari per famiglie in difficoltà

In questo periodo di pandemia, sono stati tanti i gesti di solidarietà compiuti a Trani. L'ultimo proviene dall'associazione Nicholas De Santis: nei giorni scorsi, alcuni studenti del liceo scientifico Valdemaro Vecchi hanno consegnato 30 pacchi alimentari per famiglie bisognose all'associazione Trani Soccorso.Il gesto dell'associazione, da sempre impegnata in attività benefiche, assume ancor più valore in un periodo come questo, con l'emergenza coronavirus che da crisi sanitaria è ormai divenuta crisi economica.