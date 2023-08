L'augurio per il compleanno di mons. Leonardo D'Ascenzo

Il messaggio a firma di Don Sergio Pellegrini per l'arcivescovo

Il nostro arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo festeggia oggi il compleanno. Per l'occasione Don Sergio Pellegrini ha scritto il seguente messaggio: «Carissimo Padre oggi la Chiesa diocesana si stringe intorno a lei nell'abbraccio augurale nel giorno del suo 62° compleanno.Come famiglia gioiamo per il dono della vita che il Signore le ha dato e che Lei spende senza risparmio a favore della nostra Comunità.Sappiamo della sua vicinanza che si manifesta nella semplicità e nella fiducia. Le sue parole e il suo esempio di vita ci infondono coraggio nell'affrontare il personale combattimento spirituale. Ci dona speranza saperla alla guida della nostra Chiesa con il cuore sempre orientato dal Vangelo e dalla fedeltà alla Volontà del Signore Gesù.Le assicuriamo la nostra preghiera e la volontà di camminare insieme sulla Via che il Risosto apre ancora oggi nel mondo che abitiamo. Ci impegniamo a "stare al passo" con l'esercizio del reciproco ascolto e della generosa corresponsabilità nella missione evangelizzatrice.Auguri da parte di tutti e buon Cammino!».