Consiglio di amministrazione e revisori dei conti, nuove nomine dell'arcivescovo

PRESIDENTE: Can. Vito CARPENTIERE

VICEPRESIDENTE: Dott. Giuseppe LATTANZIO

CONSIGLIERI: Can. Dino CIMADOMO

Sac. Francesco LATTANZIO

Can. Francesco DELL'ORCO

Can. Francesco Paolo DORONZO

Dott. Giuseppe CATAPANO

Ing. Antonio DI NUNNO

Avv. Francesco A. LOGOLUSO

PRESIDENTE: Rag. Francesco ABBATTISTA

COMPONENTI: Sac. Domenico BRUNO, Rag. Giacomo CAIO.

o il Rev.mo Sac. Matteo MARTIRE Referente diocesano per la FONDAZIONE "SAN NICOLA E SANTI MEDICI" ONLUS Fondo di Solidarietà Antiusura con sede in Bari

o il Rev.do Sac. Pasquale QUERCIA Padre Spirituale del Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Bisceglie (Bt).

L'Ufficio di Cancelleria comunica che in data 1° gennaio 2024 Mons. Arcivescovo:• ha provveduto alla costituzione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero per il quinquennio 01.01.2024-31.12.2028 così composto:• ha provveduto alla costituzione del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del medesimo Istituto per il quinquennio 01.01.2024-31.12.2028 così composto:• ha nominato: