La Pace in testa, festa diocesana in programma domenica a Trani

A partire dal messaggio che papa Francesco rivolge a tutta la Chiesa in occasione del primo gennaio, Giornata Mondiale della Pace, ogni anno l'Azione Cattolica si pone anch'essa come portavoce di una.speranza di pace che arrivi nei cuori di tutte e tutti, dai bambini agli adulti.È per questa nobile causa che l'Azione Cattolica dei Ragazzi della diocesi di Trani è lieta di annunciare la Festa della Pace "La Pace in Testa", che quest'anno accoglierà tutta la diocesi nell'affascinante località di Trani: l'evento si terrà domenica 28 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 17:00 e coinvolgerà tutti i ragazzi, giovani e adulti della diocesi desiderosi di riflettere e condividere idee sulla costruzione di un mondo più pacifico e armonioso. "La Pace in Testa", vuole essere il racconto dell'attenzione che l'Azione Cattolica ha quotidianamente per la pace come postura indispensabile nei piccoli gesti di ogni giorno, come nei confronti di grandi eventi. Non un pensiero tra gli altri, non una possibilità, ma il primo punto della lista, il più urgente, che precede gli altri in testa a tutto.L'inizio della giornata è fissato per le ore 9.30 in Piazza Plebiscito, dove la festa prenderà il via con un coinvolgente momento di animazione. Alle 10:30 un'interessante occasione di dialogo vedrà l'intervento di alcuni professionisti e rappresentanti di istituzioni e realtà vicine alla vita dei ragazzi: gli ospiti condivideranno le loro esperienze e risponderanno alle domande dei bambini e dei ragazzi, trasmettendo la loro personale visione di "pace in testa" e alcuni suggerimenti concreti per esserne.costruttori sempre e dovunque. La manifestazione proseguirà poi nella suggestiva Villa Comunale di Trani, ribattezzata per l'occasione "Il Parco della Pace": qui i partecipanti, divisi in squadre, si metteranno alla prova in un percorso di giochi e attività con cui continueranno a riflettere sul tema.Subito dopo il pranzo al sacco, l'intera festa si sposterà verso l'interno della città: i partecipanti si metteranno in cammino verso la parrocchia di San Magno Vescovo e Martire, lungo quello che è stato rinominato simbolicamente "Il Sentiero della Pace" e che permetterà ai partecipanti di mantenere ancora "la pace in testa" attraverso varie tappe interattive. Il sentiero li condurrà verso la.Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, momento conclusivo della giornata.La responsabilità che sentiamo e che certamente condividiamo è data dall'importanza del momento che stiamo organizzando, in un contesto sociale in cui festeggiare la pace sembra un'idea sconnessa dalla realtà. I venti di guerra, i grandi vuoti educativi, la cultura dell'ira e della violenza sono le situazioni di non-pace che abitano le nostre menti e attirano costantemente l'attenzione di grandi e piccoli in questo periodo. In un tempo così particolare, allora, è ancora più necessario ritrovarci tutte e tutti insieme, a partire dai piccoli dell'Acr, per manifestare il nostro impegno e la nostra volontà a costruire la pace, custodendo la casa comune che abitiamo, prendendoci cura dei fratelli e delle sorelle che ci circondano. È per questo motivo che il nostro incontro assume la forma di una festa: perché siamo insieme, perché riconosciamo la fortuna di poterci abbracciare e guardarci negli occhi senza bisogno di uno schermo, senza distanze di alcun tipo e perché siamo consapevoli che solo seminando bellezza possiamo raccogliere frutti buoni.Ora, più che mai, l'impegno per un mondo pacifico è essenziale, e con la fede come guida, l'Azione Cattolica dei Ragazzi quest'anno vuole ribadire il suo messaggio di pace: è possibile illuminare persino i periodi più bui con la luce della speranza.