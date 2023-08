Successo per le tre aperture straordinarie della Pinanoteca Diocesana di Trani

Grande successo delle tre giornate di apertura straordinaria della, coronate dai sold out ottenuti. Centinaia di visitatori hanno potuto ammirare il patrimonio artistico dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nello specifico la collezione d'arte pittorica e scultorea. Grande l'apprezzamento mostrato dai visitatori verso le opere esposte unito all'attenzione e partecipazione durante le visite.La, in sinergia con l'Arcidiocesi, ha fortemente voluto la riapertura proprio durante le celebrazioni del Santo Patrono di Trani, San Nicola il Pellegrino, musealizzando ex novo le sale di Palazzo Addazi: centralità è stata data alla preziosissima tavola del XIV secolo raffigurante "San Nicola il Pellegrino e le scene della sua vita" insieme al ciclo di lunette attribuite all'artista Nicola Gliri. Una collocazione è stata data anche alla tarsia in legno del ritratto di Mons. Addazi, pezzo donato alla Fondazione S.E.C.A. dal nipote Leonardo Addazi, insieme alle altre quattro opere realizzate da Andrea Gusmai.Grande soddisfazione ed emozione da parte del Presidente della Fondazione S.E.C.A. Isabella Ciccolella, dell'Arcivescovo di Trani S.E. Mons. Leonardo d'Ascenzo e da tutto il Polo Museale Diocesano nel vedere concretizzarsi una realtà culturale di elevata importanza per la comunità locale, a valorizzazione e promozione della nostra amata città, in prospettiva di una prossima ordinaria apertura.