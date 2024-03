Nominata la nuova presidente dell'Associazione Cattolica Diocesana

Maria Lanotte, 56 anni, della parrocchia di San Nicola di Barletta, è la nuova presidente dell'Azione Cattolica diocesana per il triennio 2024/2027. Maria Lanotte succede a Francesco Mastrogiacomo, al termine del suo secondo mandato.La nomina di S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo datata 11 marzo 2024 è stata comunicata ieri 12 marzo al Consiglio diocesano di Azione Cattolica eletto durante la XII Assemblea elettiva diocesana nei giorni 16, 17 e 18 febbraio u.s. a Barletta, presso la Chiesa Santa Maria del Carmine.Nata a Barletta, è sposata con Ruggiero Francavilla, finanziere in pensione, e insieme sono genitori di due figli: Michele e Gabriella.Maria Lanotte ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale. Ha lavorato come ragioniera e poi come responsabile di negozi di abbigliamento in Emilia Romagna, dove ha vissuto diciassette anni.A Castel Guelfo (BO), ha conosciuto e aderito all'Azione cattolica. Lì ha anche conosciuto e collaborato con le Maestre pie dell'Addolorata, una famiglia Religiosa fondata nel 1839 dalla Beata Elisabetta Renzi, offrendo servizi di catechesi e volontariato. A Bologna ha conosciuto la devozione a Maria per mezzo di Gesù diffusa da Luigi Maria Montfort e ha aderito alla spiritualità proposta dai Padri monfortani.Dal suo ritorno in Puglia si è inserita nella comunità parrocchiale di San Nicola a Barletta, dove è entrata a far parte dell'Azione cattolica parrocchiale. Da allora offre il suo servizio di catechesi ai ragazzi e agli adulti di Azione cattolica parrocchiale, di consigliere diocesano di Ac, e da diversi anni è membro dell'equipe diocesana del Sa, e presidente parrocchiale dell'Ac.Negli ultimi quattro anni ha offerto il suo servizio di Vicepresidente del Settore adulti dell'Ac diocesana, e dall'ultimo anno è anche referente del Laboratorio della formazione dell'Ac diocesa.Maria Lanotte è molto sensibile e attenta al cammino della Chiesa dal livello nazionale a quello locale. Infatti, partecipa con passione alla vita della Chiesa, specie nelle esperienze sinodali.Attualmente è:• membro del Consiglio pastorale parrocchiale nella parrocchia di San Nicola;• membro d'Equipe di lavoro di del Gruppo di coordinamento pastorale della diocesi;• membro d'Equipe di lavoro del PDF (Percorso diocesano della formazione);membro del Consiglio Pastorale Zonale.«Il Consiglio e tutta l'associazione – si legge in un comunicato dell'Associazione Cattolica diocesana - ha accolto con grande gioia la nomina di Maria Lanotte, riconoscendo in lei una persona di profonda spiritualità, di fede, capace di un pensare unitario e di tessere relazioni inclusive. E' dotata di un forte senso di responsabilità che esprime con mitezza e forza nei confronti delle persone e della vita associativa. L'orizzonte del suo servizio è sempre orientato alla comunione con i pastori, le associazioni, e tutte le realtà della pastorale diocesana. Maria Lanotte si appresta a vivere il nuovo servizio associativo in un tempo carico di grandi sfide, confidando nell'aiuto del Signore e di tutti i compagni di viaggio, e con lo spirito di una sorella che si cinge il grembiule per servire la Chiesa attraverso la famiglia dell'Ac».