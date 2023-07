Oggi ultimo giorno utile per visitare la Pinanoteca Diocesana di Trani

Una straordinaria prima apertura della Pinacoteca Diocesana di Trani, sita in Palazzo Addazi, alla presenza di S. Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo e del Presidente della Fondazione S.E.C.A. Isabella Ciccolella.Un momento di gioia condivisa con tutti i presenti, dopo settimane di lavoro, per restituire alla comunità un luogo della cultura importante per il nostro territorio, proprio durante la festa patronale della Città di Trani. In esposizione nelle Sale di Palazzo Addazi opere di inestimabile valore come la maestosa tavola lignea di "San Nicola il Pellegrino e storie della sua vita" (XIV secolo), il ciclo di lunette di Nicola Gliri sulla vita del Santo e il "Cristo portacroce" del Fracanzano (XVII sec.) e tante altre opere. Meritevole di menzione anche la splendida tarsia in legno realizzata da Andrea Gusmai, raffigurante S.E. Mons. Addazi, donata alla Fondazione S.E.C.A. da uno dei nipoti dell'Arcivescovo, Leonardo Addazi, esposta per la prima volta al pubblico.Le visite guidate, tenute dal Direttore del Polo Museale Graziano Urbano e l'operatore culturale Roberto Di Gregorio, proseguono anche oggi lunedì 31 luglio alle 17.30 e 18.30. La partecipazione alle visite guidate e l'ingresso di singoli visitatori è interamentePer informazioni e prenotazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email info@fondazioneseca.it