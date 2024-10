L'Oktoberfest a Trani, un'esplosione di allegria, birra e food. E si ricomincia a mezzogiorno!

Che dire, l'Oktoberfest di Trani sta funzionando alla grande, con quei boccali di birra che chi ha vissuto l'originale, quello di Monaco, il più famoso al mondo e che attrae centinaia di migliaia di persone ogni anno, avrà riconosciuto. Perché gli allestimenti, il marchio della famosa birra del Festival bavarese sono originali ( la famosa Hofbrau, esaltata con il suo bellissimo stendardo) , con tanto di autorizzazione e riconoscimento. Un lavoro duro dietro questa scommessa che il team del Saint Augustine di Trani - per l'occasione in salopette e calzoncini in puro stile bavarese - sta vincendo alla grande. Venerdì pomeriggio, venerdì sera, ieri a partire da mezzo giorno fino a tardi - pazza Gradenigo che per tutti è Piazza Sant'Agostino, ormai identificata anche con quel chiosco blu che sta diventando un polo attrattivo della idea di festa e condivisione a Trani si è bevuto, mangiato, ballato, cantato e anche fino a tardi, ieri in particolare infiammati dalla verve del gruppo di Nico Ceralacca e venerdì dalle cover dei Queen e dal cantante Cioffi.Presenti anche alcuni turisti tedeschi, in città in questi giorni, che non hanno potuto far altro che sorridere di questo Oktoberfest in scala ridotta per dimensioni ma non per entusiasmo e allegria buon cibo e ottima birra. E, se possiamo aggiungere con un'integrazione rispetto ai tipici wurstel bavaresi e ai brezel con le nostre specialità locali, dal caciocavallo impiccato al fritto misto. E oggi si continua, a partire da mezzogiorno, ancora con dj set e gruppi musicali che si alterneranno a fare da colonna sonora a questa Gioiosa festa di paese.