La coalizione "Trani governa" presenta il suo candidato sindaco: Tommaso Laurora

La coalizione "rani governa" è lieta di invitare i cittadini alla conferenza stampa, in cui sarà presentato il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. L'appuntamento è per(ore 11) all'interno della sede di" in(Trani).Alla conferenza interverranno:| Italia In Comune|Trani decide| Effetto Trani| Il Buon GovernoLa Trani Che Vogliamo.