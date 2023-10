La Coldiretti Trani incontra l'Amministrazione comunale

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto presso la Sala Giunta del Comune di Trani un incontro fortemente richiesto dal neo eletto consiglio direttivo della sezione della Coldiretti di Trani composta da Maria Francesca Di Martino, Nicola Ursi, Francesco Loprieno, Bartolomeo Di Gregorio, Tommaso Ferrara, Giuseppe Napoletano, Giovanni Valenziano e dal dott. Gianvittorio Cappiello - rappresentante della Coldiretti - con l'Amministrazione cittadina rappresentata dal Sindaco Amedeo Bottaro e dall'Assessore all'Agricoltura Leo Amoruso.Quattro le tematiche a cuore del mondo agricolo tranese su cui si è focalizzato l'incontro: l'incontrollato abbandono dei rifiuti e la sicurezza e connessa prevenzione dei furti nelle campagne, la manutenzione della viabilità rurale e, infine ma non da ultimo, la promozione del territorio cittadino tramite il coinvolgimento del mondo agricolo e delle sue produzioni di eccellenza.Il Sindaco ha immediatamente evidenziato che la sua Amministrazione è sempre molto attenta alla questione della viabilità rurale tanto che le prossime risorse finanziarie stanziate dal Gal Ponte Lama saranno utilizzate proprio per la manutenzione delle strade rurali mentre l'Assessore Amoruso ha rassicurato i rappresentanti degli agricoltori della Coldiretti anticipando che saranno installate, in punti cruciali del territorio di Trani, delle telecamere di sorveglianza atte, da una parte, a disincentivare lo sversamenti sconsiderato dei rifiuti e, dall'altro, a fare da deterrente ai furti nelle campagne.A tal proposito, in un'ottica propositiva ma soprattutto costruttiva, il cda della sezione di Trani della Coldiretti si è offerto di suggerire una serie di località da attenzionare maggiormente.All'incontro ha partecipato anche Antonio Pistillo, attivissimo nella promozione territoriale, che ha ricordato all'Assessore Amoruso l'importanza che la città di Trani si associ all'associazione nazionale delle Città dell'Olio.Restando in tema di promozione territoriale, il proficuo incontro si è concluso con la promessa di un nuovo appuntamento per programmare un evento interamente dedicato alle produzioni agricole tranesi, prima tra tutte uva da tavola e olio extra vergine di oliva.I rappresentanti degli agricoltori di Coldiretti sono poi stati ricevuti dal Comandante Biasone della Stazione dei Carabinieri di Trani.L'approssimarsi della nuova campagna di raccolta olivicola e soprattutto la prospettiva di quotazioni di olive molto più alte rispetto agli anni scorsi fa temere una recrudescenza dei furti ma anche vere e proprie rapine ai danni degli agricoltori e dei loro mezzi, agricoltori che aspettano, proprio con la raccolta, di vedere ripagati gli sforzi di un intero anno di lavoro e di investimento.Il Comandante ha mostrato di apprezzare la collaborazione offerta dalla Coldiretti di Trani e ha assicurato una presenza costante delle forze dell'ordine nelle zone rurali del territorio cittadino.In conclusione, le sinergie che vedono protagonisti i principali attori di una città come Trani, Amministrazione cittadina, Forze dell'Ordine e rappresentanti del mondo agricolo sono sempre sinergie da costruire ed implementare per una crescita sostenibile di tutta la collettività.