Pappagalli verdi in Puglia
Pappagalli verdi in Puglia
Ambiente

Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio

Dal primo insediamento a Molfetta, hanno invaso città e campagne fino a spingersi sull’Alta Murgia

Trani - domenica 19 ottobre 2025
Contro l'allarme in Puglia per l'invasione dei pappagalli verdi che si nutrono di frutta e soprattutto di mandorle, con gravi danni sulla produzione già ai minimi storici a causa del clima pazzo, parte un progetto di monitoraggio del parrocchetto monaco. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in relazione al progetto di gestione e monitoraggio che sarà portato avanti da Regione Puglia e Università Aldo Moro di Bari, a seguito del moltiplicarsi delle segnalazioni da parte degli agricoltori di Coldiretti per la presenza sempre più pressante dei pappagalli in campagna, con danni ingenti su frutteti e mandorleti in una atmosfera tropicale, anche per i suoni acuti persistenti.

Con la tropicalizzazione del clima si è verificata una invasione di pappagalli nelle campagne che, dal primo insediamento a Molfetta, hanno invaso città e campagne a Bari, Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, fino a spingersi sull'Alta Murgia, lancia l'allarme Coldiretti Puglia. Si tratta dei parrocchetti monaci della specie Myiopsitta monachus Boddaert, apparsi con un primo "insediamento" su un eucalipto nella contrada molfettese "Madonna delle Rose", passati poi a stabilirsi, costruendo nidi 'multifamiliari' e riproducendosi con grande velocità, dice Coldiretti Puglia.

I pappagalli verdi spaccano il guscio legnoso ed estraggono con la lingua il frutto delle mandorle, staccano i frutti o li lasciano divorati e danneggiati sugli alberi. Attualmente in Puglia è destinata alla coltivazione del mandorlo – rileva Coldiretti Puglia – una superficie pari a 19.428 ettari (pari al 35,05% della superficie nazionale coltivata a mandorlo), che fornisce una produzione totale di 264.670 quintali di mandorle, un terzo del totale nazionale (33%). Tali cifre, collocano la Puglia al secondo posto fra le regioni italiane, dopo la Sicilia. In Puglia le mandorle sono prevalentemente coltivate nelle province di Bari con una produzione di 148mila quintali e 12.500 ettari, pari al 63% della superficie pugliese coltivata, Brindisi con 54mila quintali prodotti e 4.500 ettari, pari al 23% della superficie pugliese coltivata e Foggia con 21.500 quintali e 1450 ettari coltivati, a seguire le province Taranto e Lecce. Ben il 96% della superficie regionale destinata a frutta in guscio è investita a mandorlo.

Fanno il paio con i pappagalli gli storni che colpiscono particolarmente il settore olivicolo, denuncia Coldiretti Puglia, con un danno tra il 30 ed oltre il 60% sugli olivi coltivati soprattutto nelle zone a ridosso del mare, da un lato sull'Adriatico dall'altro sullo Jonio, dove gli agricoltori non hanno strumenti per arginare la presenza eccessiva e in progressivo aumento degli storni che da migratori sono divenuti stanziali. Ma in Puglia c'è anche l'invasione del "killer dei mari", il granchio blu che ha preso d'assalto le coste pugliesi, dalla laguna di Lesina e Varano fino ai bacini retrodunali del Salento, con danni all'ecosistema, ma soprattutto alla pesca della paranza, decimata e resa invendibile dagli attacchi del granchio alieno.

In Puglia sono enormi i danni causati dalla fauna selvatica, con i cinghiali distruggono le coltivazioni e attaccano gli uomini e gli animali allevati – conclude Coldiretti Puglia - come anche i lupi e i cani inselvatichiti, gli storni azzerano la produzione di olive e distruggono le piazzole, le lepri divorano letteralmente interi campi di ortaggi, i cormorani mangiano i pesci negli impianti di acquacoltura, con un danno pari ad oltre 30 milioni di euro.
  • Coldiretti
Altri contenuti a tema
11 Nonni: eroi silenziosi del bilancio familiare e custodi delle tradizioni Attualità Nonni: eroi silenziosi del bilancio familiare e custodi delle tradizioni L'Analisi della Coldiretti Puglia sottolinea il ruolo indispensabile degli over 64 nel sostenere le famiglie e preservare un patrimonio di valori da tutelare in un contesto di invecchiamento demografico
Maria Francesca Di Martino, presidente della Coldiretti di Trani, è "Maestro dell'arte olivicola italiana" Attualità Maria Francesca Di Martino, presidente della Coldiretti di Trani, è "Maestro dell'arte olivicola italiana" L'imprenditrice tranese è stata insignita direttamente dalle mani del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Fermo pesca, blocco in Puglia fino al 29 settembre Attualità Fermo pesca, blocco in Puglia fino al 29 settembre Coldiretti: verificare bene le etichette sui banchi di pescherie e supermercati
Ortofrutta, olio e vino spacciati per Made in Italy: maxi sequestro in Puglia Attualità Ortofrutta, olio e vino spacciati per Made in Italy: maxi sequestro in Puglia Il plauso di Coldiretti per l'attività condotta dalla Fiamme Gialle
Giornata sicurezza lavoro: Coldiretti Puglia, 11,3% gli incidenti mortali in agricoltura Territorio Giornata sicurezza lavoro: Coldiretti Puglia, 11,3% gli incidenti mortali in agricoltura Aperta fino al 30 maggio 2024 la procedura per partecipare al Bando ISI INAIL
La Coldiretti Trani incontra l'Amministrazione comunale Enti locali La Coldiretti Trani incontra l'Amministrazione comunale Quattro le tematiche a cuore del mondo agricolo tranese su cui si è focalizzato l’incontro
Pasqua, Coldiretti Puglia: in 4 tavole su 10 agnello salva-pastori Attualità Pasqua, Coldiretti Puglia: in 4 tavole su 10 agnello salva-pastori In occasione di queste festività si acquista infatti gran parte di circa 1,5 chili di carne di agnello consumata a testa dai pugliesi durante tutto l’anno
Energia, Coldiretti Puglia: caro bolletta (+220%) costa 1,4 miliardi ad agricoltura Attualità Energia, Coldiretti Puglia: caro bolletta (+220%) costa 1,4 miliardi ad agricoltura Autunno caldo per aziende, frantoi e serre
Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
19 ottobre 2025 Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
19 ottobre 2025 Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
Trani, prosegue "Un mondo che scompare ": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
19 ottobre 2025 Trani, prosegue "Un mondo che scompare": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
"Attualità in pillole " a Trani: debutto positivo per la rassegna
19 ottobre 2025 "Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna
"Un caffè con RispettiAMO Trani ": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
19 ottobre 2025 "Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
"Giù le mani dall'informazione ": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
19 ottobre 2025 "Giù le mani dall'informazione": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
19 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
18 ottobre 2025 Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
“Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
18 ottobre 2025 “Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti "
18 ottobre 2025 Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti"
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.