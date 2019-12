La comunità scolastica dell'istituto Petronelli di Trani protagonista del presepe vivente

9 foto Presepe vivente della scuola Petronelli

Un percorso emozionante tra antiche case e scene di vita agreste fino ad arrivare alla Natività, attraversando le scene di vita quotidiana con la riproduzione di antichi mestieri ormai dimenticati, come il vinaio, il falegname, la massaia, la lavandaia, il pescatore e il pastore, davvero fedeli ad una storia di oltre 2000 anni fa. Oltre 350 alunni,docenti e genitori hanno animato il villaggio natalizio allestito nel giardino della scuola in collaborazione con lo staff dell'Associazione Xiao Yan: partecipazione, collaborazione , valore didattico dal punto di vista storico e antropologico, un'occasione importante per progettare interventi didattici perfettamente integrati con il territorio.Ad accompagnare le scene i suoni melodiosi e dolci delle musiche di Natale con il coro dell'Università della terza età che si è esibito con canti natalizi nell'intento di celebrare il Natale in una atmosfera così particolare ed emozionante. Ammirando così le scene di vita passata, i circa 2000 visitatori, sono infine giunti al momento tanto atteso e suggestivo della natività.