La condanna di essere uomini, la poesia della tranese Francesca Musacco sulla guerra in Ucraina

Voi,

Dal Cremlino ardite guerra

Saziate le false coscienze

In cambio di vane speranze.



Voi,

Pace in terra non trovate

Ai corpi civili infliggete

La condanna di essere uomini.





Voi,

Ignorate le placide anime

Che chiedono silenzio

Il padre, che eternamente aspetta.