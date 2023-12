La direttrice di orchestra Gianna Fratta in una speciale lezione di musica con gli allievi della Bovio Rocca Palumbo

Nell'ambito della serie "Storie e Persone", rassegna che permette agli alunni e alla comunità scolastica di incontrare figure professionali di alta levatura con intenti di carattere orientativo e culturale, gli alunni della Rocca Bovio Palumbo hanno potuto incontrare la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, nota a livello internazionale e attiva in tutto il mondo in una carriera che l'ha portata dalla Corea al Giappone, dall'Austria e dalla Germania agli Stati Uniti, riscuotendo sempre vastissimi consensi di pubblico e di critica. Gianna Fratta ha avuto così modo di spiegare ai ragazzi nel dettaglio in cosa consista la complessa professione del direttore d'orchestra, con le sue competenze di carattere tecnico ma anche culturale, organizzativo e di leadership. La maestra Fratta ha anche affrontato la questione dello stereotipo di genere, rivelando tutte le difficoltà che ha incontrato nel corso della sua carriera in un lavoro che per anni è stato appannaggio esclusivo del mondo maschile e che solo da pochi anni si è aperto alle donne grazie alla loro tenacia e determinazione. Un bel messaggio per le ragazze e per i ragazzi della Rocca Bovio Palumbo che hanno potuto constatare direttamente quanto il desiderio di raggiungere i propri obiettivi possa sconfiggere qualunque tipo di ostacolo, messaggio ancora più efficace nella scuola a indirizzo musicale della città che ha certamente fra i propri alunni futuri musicisti professionisti e, chissà, futuri direttori o direttrici d'orchestra, che anche grazie a professioniste serie e determinate come Gianna Fratta troveranno la strada sempre più spianata.