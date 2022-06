È la notte dei pianeti allineati con la Luna: l'infinito racchiuso in uno sguardo

Sarebbe bello credere davvero che quando si allineano i pianeti tutto possa rientrare in un ordine perfetto, che le coincidenze astrali realizzino l'armonia là dove c'era il caos, e chissà, che i desideri si realizzino davvero, una congiunzione dell'universo che racchiude in sé milioni di stelle cadenti.Dovremo svegliarci ai primi bagliori dell' aurora per ammirare l'allineamento di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, un fenomeno astrale che non non si ripeterà se non tra vent'anni; e volgere lo sguardo verso la Luna. Da lei, andare in su e poi in giù, in obliquo, dove appena comincia il rosa a scalfire il buio della notte.Quel che dà ancora più i brividi è immaginare il fatto che in quella sequenza degli astri allineati in fila, ci siamo anche noi, già: e da un altro mondo lontano in questo momento tra i pianeti allineati ce n'è uno in più , quel puntolino luminoso e bello che è il nostro pianeta.Uno scrittore del secolo scorso, giornalista ironico e pungente raggiunse vette sublimi in una unica, meravigliosa raccolta di versi e in una lunga poesia dedicata ai "bevitori di stelle".In queste notti,sul far dell' Aurora, quei pianeti dai nomi a noi così familiari sono sembrati davvero vicini a quanti hanno cercato di "bere le stelle", come scriveva appunto Ernesto Ragazzoni. E sono sicuramente riusciti a sognare un po' di più, un po' più forte."Se cercan di là dalla vita,di là dalla meta altre mète,se l'anima dolce han smarritaa caccia di nubi, ed han seted'azzurro, di terre promesse:di limbi siderei, d'ognimiraggio che in aria si tesse;è sol per gonfiarsene i sogni".