dott. Giuseppe Papagno. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
dott. Giuseppe Papagno. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

La prevenzione in oncologia: se ne parlerà venerdì in biblioteca a Trani

L’incontro è organizzato dal Rotary Club nell’ambito del progetto “Rotary Educational”

Trani - giovedì 12 febbraio 2026 9.04 Comunicato Stampa
Continuano gli incontri del progetto "Rotary Educational", voluto e portato avanti dal presidente del Rotary Club di Trani, il dottor Giuseppe Papagno. Ciascun incontro è rivolto alla cittadinanza e, in particolare, ai più giovani, e hanno come scopo formare e informare, toccando vari settori della cultura.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 18:00, si svolgerà un nuovo appuntamento della serie di incontri, che avrà come tema la prevenzione oncologica. L'incontro intende porre l'attenzione sulla necessità di osservare stili di vita corretti affinché, attraverso una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, l'esclusione del fumo e dell'alcol si possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori.

Questo appuntamento sarà l'occasione per sottolineare l'importanza di adottare abitudini salutari fin dalla giovane età e di promuovere la consapevolezza sulla prevenzione oncologica nella comunità.
La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
12 febbraio 2026 La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
12 febbraio 2026 Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
12 febbraio 2026 Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
12 febbraio 2026 HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
12 febbraio 2026 Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
“OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco "
12 febbraio 2026 “OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco"
Forza Italia Trani sceglie Pasquale De Toma: è lui il candidato Sindaco per il 2026
11 febbraio 2026 Forza Italia Trani sceglie Pasquale De Toma: è lui il candidato Sindaco per il 2026
Visita Istituzionale del Prefetto BAT, Dott.ssa Flavia Anania, alla Questura di Barletta–Andria–Trani
11 febbraio 2026 Visita Istituzionale del Prefetto BAT, Dott.ssa Flavia Anania, alla Questura di Barletta–Andria–Trani
Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico
11 febbraio 2026 Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico
BIT 2026, presentato Report del Turismo in Puglia nel 2025
11 febbraio 2026 BIT 2026, presentato Report del Turismo in Puglia nel 2025
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.