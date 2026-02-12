La prevenzione in oncologia: se ne parlerà venerdì in biblioteca a Trani

Continuano gli incontri del progetto "Rotary Educational", voluto e portato avanti dal presidente del Rotary Club di Trani, il dottor Giuseppe Papagno. Ciascun incontro è rivolto alla cittadinanza e, in particolare, ai più giovani, e hanno come scopo formare e informare, toccando vari settori della cultura.Venerdì 13 febbraio, alle ore 18:00, si svolgerà un nuovo appuntamento della serie di incontri, che avrà come tema la prevenzione oncologica. L'incontro intende porre l'attenzione sulla necessità di osservare stili di vita corretti affinché, attraverso una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, l'esclusione del fumo e dell'alcol si possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori.Questo appuntamento sarà l'occasione per sottolineare l'importanza di adottare abitudini salutari fin dalla giovane età e di promuovere la consapevolezza sulla prevenzione oncologica nella comunità.