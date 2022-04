La provincia Bat riapre i termini dei concorsi pubblici per l’assunzione di 27 unità di diverse categoria e profili professionali.

Su deliberazione del Presidente della provincia di Barletta-Andra-Trani, Bernardo Lodispoto, sono stati riaperti i termini per la ricezione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, relative alle seguenti categorie e profili professionali: n. 1 posto di dirigente con profilo professionale amministrativo; n. 1 posto di dirigente con profilo professionale contabile; n. 1 posto di dirigente con profilo professionale tecnico; n. 6 posti di cat. C, con profilo professionale di istruttore amministrativo; n. 5 posti di cat. D, con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo; n. 6 posti di cat. C, con profilo professionale di istruttore tecnico; n. 1 posto di cat. D, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico; n. 2 posti di cat. C, con profilo professionale di istruttore contabile; n. 1 posto di cat. C, categoria protetta, con profilo professionale di istruttore amministrativo; n. 2 posti di cat. C, con profilo di istruttore informatico; n. 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo informatico.La decisione è stata presa a causa dei precedenti rinvii delle prove concorsuali, dovuti alle misure restrittive seguite alla pandemia: come si ricorderà, i bandi erano stati pubblicati il nell'ottobre 2020, ma le diverse misura restrittive adottate anche a livello centrale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, avevano comportato la sospensione delle procedure.Di qui la necessità di riaprire i termini, fermo restando che risultano comunque acquisite le domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti in forza dei bandi originari, e che a garanzia della unitarietà della procedura concorsuale, i requisiti necessari per la partecipazione al Concorso devono essere posseduti dai candidati alla data della scadenza dei bandi di concorso originariamente fissata al 5 ottobre 2020. La riapertura dei termini dei concorsi avrà durata di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale – Concorsi ed esami.