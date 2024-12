“La Pulita & Service” potenzia il welfare: per i soci due appartamenti a Sharm el-Sheikh

Leader nel settore della sanificazione e dell'igiene ambientale, con una storia di professionalità dal 1982, sono tanti i valori portati avanti da. Tra di essi, primeggia senza dubbio ilNon solo competenza e obiettivi: la cooperativa pone tra le proprie priorità la salute e il benessere dei collaboratori, credendo fortemente che un ambiente di lavoro sano e rilassato, in cui sentirsi come a casa, possa incoraggiare l'impegno quotidiano nel lavoro e la produttività. Numerosi sono ad esempio i corsi di formazione destinati ai soci, per acquisire competenze sempre più ottimali e aggiornate, affiancati dache l'azienda garantisce nell'ottica di migliorare la qualità della vita dei collaboratori e delle loro famiglie.Tra le ultime novità, l'impresa di servizi ha deciso di effettuare un nuovo investimento interamente finalizzato al welfare aziendale: si tratta dell'acquisto di. Ubicati all'interno del resort Domina Coral Bay, saranno a disposizione tutto l'anno per i soci lavoratori di "La Pulita & Service".«È importante riuscire a trovare in un ambiente lavorativo l'equilibrio tra l'impegno quotidiano e professionale e la necessità di garantire uno spazio dedicato al benessere, e questo è uno degli obiettivi aziendali che poniamo tra le nostre priorità – spiega il– Questa novità rappresenta un ulteriore passo nel percorso di "La Pulita & Service" verso una cultura aziendale innovativa e inclusiva, che pone le persone al centro».